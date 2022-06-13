Украина уже начинает подготовку финала международного песенного конкурса Евровидения 2023. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Политик отметил, что главный вопрос для нас и Европейского языкового союза – безопасность. Также он отметил, что мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты.

— Министерство обороны и министерство внутренних дел Украины изначально интегрированы в работу над подготовкой к Евровидению 2023, — отметил Тимошенко.

Для того, чтобы обеспечить удобную логистику, а главное — безопасность, рассматриваются различные локации. Какие именно — пока что не известно.

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— Мы благодарны за безумную поддержку европейских партнеров. Сейчас мы защищаем не только свою землю, но весь цивилизованный и демократический мир, — добавил Тимошенко.

Отметим, что Евровидение 2023 пройдет в Украине благодаря победе группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022. Музыкальный коллектив представлял нашу страну с песней Stephania, которая обрела популярность во всем мире.