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Мода

Ukrainian Fashion Week 2022: де дивитися покази онлайн

3 Лютого 2022, 12:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ukrainian Fashion Week 2022: де дивитися покази онлайн
Джерело: Ukrainian Fashion Week

Уже сьогодні, 3 лютого, стартує головний український тиждень моди Ukrainian Fashion Week (UFW). У 2022 році він пройде під знаком 25-річчя.

Новий тиждень моди пройде з 3 по 6 лютого, на ньому представлять програму ювілейного року. Так, новий сезон розпочнеться з показів колекцій FW22-23.

Відкриє покази шоу новий модний бренд Heart Rate, далі на глядачів чекає презентація Overall x Zigura Art. Пріоритетними напрямками так само залишається підтримка молодих дизайнерів, sustainable-брендів і крос-секторальність.

Також Ukrainian Fashion Week планує масштабну мультимедійну виставку, присвячену 25-річчю сучасної української моди.

Переглянути онлайн-трансляцію Ukrainian Fashion Week 2022 можна на медіасервісі Megogo та діджитал-платформах UFW.

Варто зазначити, що з нагоди 25-ї річниці Ukrainian Fashion Week представили нову візуальну айдентику, розробкою якої займалося лондонське креативне агентство.

Український тиждень моди був заснований в 1997 році. UFW проходить двічі на рік – восени та взимку.

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Теги
Ukrainian fashion week , Онлайн трансляція
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