Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Мода

Ukrainian Fashion Week 2022: где смотреть показы онлайн

3 февраля 2022, 12:00
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Ukrainian Fashion Week 2022: где смотреть показы онлайн
Источник: Ukrainian Fashion Week

Уже сегодня, 3 февраля, стартует главная украинская неделя моды Ukrainian Fashion Week (UFW). В 2022 году она пройдет под знаком 25-летия.

Новая неделя моды пройдет с 3 по 6 февраля, на ней представят программу юбилейного года. Так, новый сезон начнется с показов коллекций FW22−23.

Откроет показы шоу новый модный бренд Heart Rate, далее зрителей ждет презентация Overall x Zigura Art. Приоритетными направлениями все так же остается поддержка молодых дизайнеров, sustainable-брендов и кросс-секторальность.

Также Ukrainian Fashion Week планирует масштабную мультимедийную выставку, посвященную 25-летию современной украинской моды.

Посмотреть онлайн-трансляцию Ukrainian Fashion Week 2022 можно на медиасервисе Megogo и диджитал-платформах UFW.

Стоит отметить, что по случаю 25-летия Ukrainian Fashion Week представили новую визуальную айдентику, разработкой которой занималось лондонское креативное агентство.

Украинская неделя моды была основана в 1997 году. UFW проходит дважды в год — осенью и зимой.

Читайте также:
Ukrainian Fashion Week 2022: где смотреть показы онлайнUkrainian Fashion Week 2022/23: дата и расписание показов

Теги
Ukrainian fashion week , Онлайн трансляція
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь