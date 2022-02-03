Уже сегодня, 3 февраля, стартует главная украинская неделя моды Ukrainian Fashion Week (UFW). В 2022 году она пройдет под знаком 25-летия.

Новая неделя моды пройдет с 3 по 6 февраля, на ней представят программу юбилейного года. Так, новый сезон начнется с показов коллекций FW22−23.

Откроет показы шоу новый модный бренд Heart Rate, далее зрителей ждет презентация Overall x Zigura Art. Приоритетными направлениями все так же остается поддержка молодых дизайнеров, sustainable-брендов и кросс-секторальность.

Также Ukrainian Fashion Week планирует масштабную мультимедийную выставку, посвященную 25-летию современной украинской моды.

Посмотреть онлайн-трансляцию Ukrainian Fashion Week 2022 можно на медиасервисе Megogo и диджитал-платформах UFW.

Стоит отметить, что по случаю 25-летия Ukrainian Fashion Week представили новую визуальную айдентику, разработкой которой занималось лондонское креативное агентство.

Украинская неделя моды была основана в 1997 году. UFW проходит дважды в год — осенью и зимой.