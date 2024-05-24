Внаслідок двох ракетних ударів по типографії Фактор-друк у Харкові у четвер, 23 травня, згоріло 50 тис. книг. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Наслідки ракетної атаки для типографії Фактор-друк

Окупанти влучили у палітурковий цех друкарні, що обслуговує майже всі українські видавництва. Загинуло 7 працівників підприємства, 16 отримали поранення.

– Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя, – заявив Володимир Зеленський.

Зараз дивляться

Через удар по типографії потужності українського видавничого ринку можуть відчутно впасти, зазначив власник поліграфічного комбінату Фактор-Друк Сергій Політучий.

– З руйнуванням нашої типографії сукупна потужність зменшиться не менш, ніж на 30-40 відсотків. І таким чином, сам процес друкування книг, включаючи і підручники, які ми друкували – мабуть, до 50 відсотків всіх підручників, які друкувалися у державі, – розповів він в ефірі Радіо Свобода.

Політучий додав, що на відновлення діяльності друкарні піде з кілька місяців. Релокація виробництва до більш безпечних регіонів країни теж не варіант, бо коштуватиме надто дорого.

Росіяни вже не вперше атакують харківські друкарні. Раніше обстріли зруйнували типографію Гуров і К, друкарню Аврора, також постраждав Будинок друку.

Підтримка типографії Фактор-друк у мережі

Видавництво Vivat, чиї книжки випускає друкарня, оголосило флешмоб із закликом публікувати в соцмережах фото видань, надрукованих у постраждалій типографії.

Читайте також: Видавництво Vivat запустило флешмоб на підтримку зруйнованої друкарні у Харкові

Також в мережі закликали купувати книжки, випущені друкарнею, щоб підтримати підприємство. До ініціативи доєдналися й українські зірки. Зокрема, співак Олександр Положинський, письменник та музикант Сергій Жадан, письменниця Оксана Забужко.