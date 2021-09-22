Участница 10 сезона романтического реалити Холостяк Алина Ляшук стала финалисткой конкурса красоты Мисс Украина 2021.

Об этом девушка сообщила на личной странице в Instagram. Она обнародовала короткое видео с фотосессии и призналась, что участие в конкурсе было ее мечтой.

В кадре Алина позировала в черном откровенном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ она дополнила прической с локонами и макияжем.

— Сбылась моя мечта, к которой долго шла и работала над собой! Сколько же мной было сделано попыток, чтобы это событие стало частью жизни! Невероятные эмоции счастья хочу помнить! — написала Алина.

Ранее Алина Ляшук участвовала в проекте Холостяк 10, где главным героем был Макс Михайлюк.

Однако построить отношения с пилотом девушке не удалось — она покинула проект в девятом выпуске, в шаге от знакомства с родителями участниц.

Также Алина стала одной из самых ярких участниц вокального шоу Х-фактор. А ее исполнение песни Boyfriend Джастина Бибера собрало более 17 млн просмотров на YouTube.

Конкурс Мисс Украина 2021 состоится 21 октября. В этом году выберут уже 30-ю обладательницу престижного титула. В конкурсе примут участие 25 претенденток.

Победительница получит денежный приз в размере 500 тыс. грн, а также представит Украину на международном конкурсе Мисс Мира, который состоится в декабре в Пуэрто-Рико.

Недавно организаторы Мисс Украина представили новую корону. Она изготовлена ​​из белого золота и инкрустирована 300 каратами драгоценных камней — 1250 бриллиантов и 27 сапфиров.

Дизайн главного атрибута Мисс Украина разработал ювелир мирового уровня Джейкоб Арабо. На изготовление короны понадобилось три месяца. Стоимость украшения на мировом ювелирном рынке — $3 млн.

Фото: Алина Лишук