Перша леді України Олена Зеленська з робочим візитом перебуває у Франції. У середу, 8 листопада, вона виступила на 42-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у штаб-квартирі організації в Парижі.

Олена Зеленська продемонструвала діловий образ

На заході перша леді з’явилася у сірому подовженому жакеті із флористичною аплікацією, чорній сорочці і чорній спідниці міді.

Свій образ Зеленська доповнила чорними туфлями на шпильках та сережками. Також вона зробила легкі локони і ніжний макіяж.

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Під час виступу перша леді подякувала ЮНЕСКО за підтримку України у захисті її культурної спадщини від російської агресії, зокрема за включення об’єктів Всесвітньої спадщини в Одесі, Києві та Львові до списку пам’яток, які перебувають під загрозою, і надання посиленого захисту ще 20 об’єктам.

– Те, що переживає Україна, не має бути проблемою лише України. Це демоверсія того, на що здатне сучасне варварство, якщо його не спинити. Це атака не тільки на нас, а на все цінне для нормальної людини. На саму цивілізацію. Ту, яку так віддано захищає ЮНЕСКО, – зазначила Зеленська.

Дружина президента також відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці ЮНЕСКО.

– 180 “українських поличок” діють уже в 42 країнах світу. Це 45 тис. книжок. Проєкт не лише зберігає наше слово й думку, але й підсилює їх, щоб про українців знали не тільки з новин, але й із глибоких, якісних текстів – досліджень і творів. Можливо, фізично культура не може зупинити ракети. Але, доки народ має свою мову, свою літературу, свою правдиву історію, закарбовану в цій літературі, своє мистецтво та звичаї, цей народ вистоїть, – наголосила Олена Зеленська.