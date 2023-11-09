Первая леди Украины Елена Зеленская с рабочим визитом находится во Франции. В среду, 8 ноября, она выступила на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в штаб-квартире организации в Париже.

Елена Зеленская продемонстрировала деловой образ

На мероприятии первая леди появилась в сером удлиненном жакете с флористической аппликацией, черной рубашке и черной юбке миди.

Свой образ Зеленская дополнила черными туфлями на шпильках и серьгами. Также она сделала легкие локоны и нежный макияж.

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Во время выступления первая леди поблагодарила ЮНЕСКО за поддержку Украины в защите ее культурного наследия от российской агрессии, в частности за включение объектов Всемирного наследия в Одессе, Киеве и Львове в список памятников, находящихся под угрозой, и предоставление усиленной защиты еще 20 объектам.

— То, что переживает Украина, не должно быть проблемой только Украины. Это демоверсия того, на что способно современное варварство, если его не остановить. Это атака не только на нас, а на все ценное для нормального человека. На саму цивилизацию. Ту, которую так преданно защищает ЮНЕСКО, — отметила Зеленская.

Супруга президента также открыла украинскую книжную полочку в библиотеке ЮНЕСКО.

— 180 “украинских полочек” действуют уже в 42 странах мира. Это 45 тыс. книг. Проект не только сохраняет наше слово и мысль, но и усиливает их, чтобы об украинцах знали не только из новостей, но и из глубоких, качественных текстов — исследований и произведений. Возможно, физически культура не может остановить ракеты. Но, пока народ имеет свой язык, свою литературу, свою правдивую историю, запечатленную в этой литературе, свое искусство и обычаи, этот народ выстоит, — отметила Елена Зеленская.