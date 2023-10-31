З нагоди Геловіну у Білому домі влаштували вечірку, щоб привітати дітей зі святом.

Донька державного секретаря США Ентоні Блінкена прийшла на захід у синій сукні з жовтою накидкою, що, вочевидь, символізувало Україну.

А образ сина Блінкена нагадав президента Володимира Зеленського – хлопчик був одягнений у світшот і брюки кольору хакі.

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Лідер США Джо Байден був в образі самого себе, одягнувши кепку та костюм. А його дружина Джилл перевтілилася у кішку – була із вушками, хвостом та пухнастими манжетами на сірій сукні.

Подружжя традиційно пригощало дітей солодощами та дарувало книжки. Серед інших костюмів, що були на святі – червоний фламінго, відьма, русалка, лев, динозавр тощо.

З нагоди свята Білий дім прикрашали відомі літературні персонажі, наприклад, Дороті з Чарівника країни Оз.

Перша леді Джилл Байден організувала куточок для читання, де читала дітям Десять моторошних гарбузів, а прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр у костюмі ангела читала Першу мітлу.

На вечірку завітало близько 8 тис. гостей, серед яких були учні місцевих державних шкіл.