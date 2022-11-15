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Персони

У виконавиці хіта Killing Me Softly Роберти Флек діагностували аміотрофічний склероз

15 Листопада 2022, 17:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У виконавиці хіта Killing Me Softly Роберти Флек діагностували аміотрофічний склероз
Джерело: Depositphotos

Американській соул-співачці Роберті Флек діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС), відомий як хвороба моторних нейронів. Іншими словами, у виконавиці хіта Killing Me Softly проблеми з промовою.

Менеджер артистки сказав, що незважаючи на діагноз, 85-річна Роберта планує залишатися активною в своїх музичних і творчих заняттях.

– Щоб змусити цю ікону замовкнути, буде потрібно набагато більше, ніж БАС, – зазначив він.

Зазначимо, наступного тижня в Нью-Йорку відбудеться прем’єра документального фільму про життя виконавиці. У січні 2023 року з друку має вийти дитяча книга її авторства.

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Роберта Флек є володаркою чотирьох премій Греммі і 14 номінацій на премію.

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Джерело
BBC
Теги
хвороба
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