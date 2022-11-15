Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

У исполнительницы хита Killing Me Softly Роберты Флэк диагностировали амиотрофический склероз

15 ноября 2022, 17:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
У исполнительницы хита Killing Me Softly Роберты Флэк диагностировали амиотрофический склероз
Источник: Depositphotos

Американской соул-певице Роберте Флэк диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), известный как болезнь моторных нейронов. Иными словами, у исполнительницы хита Killing Me Softly проблемы с речью.

Менеджер артистки сказал, что несмотря на диагноз, 85-летняя Роберта планирует оставаться активной в своих музыкальных и творческих занятиях.

— Чтобы заставить эту икону замолчать, потребуется гораздо больше, чем БАС, — отметил он.

Отметим, на следующей неделе в Нью-Йорке состоится премьера документального фильма о жизни исполнительницы. В январе 2023 года из печати должна выйти детская книга ее авторства.

Сейчас смотрят

Роберта Флэк является обладательницей четырех премий Грэмми и 14 номинаций на премию.

Читайте также:
Ларс фон ТрієрУ Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Источник
BBC
Теги
хвороба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь