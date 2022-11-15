Американской соул-певице Роберте Флэк диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), известный как болезнь моторных нейронов. Иными словами, у исполнительницы хита Killing Me Softly проблемы с речью.

Менеджер артистки сказал, что несмотря на диагноз, 85-летняя Роберта планирует оставаться активной в своих музыкальных и творческих занятиях.

— Чтобы заставить эту икону замолчать, потребуется гораздо больше, чем БАС, — отметил он.

Отметим, на следующей неделе в Нью-Йорке состоится премьера документального фильма о жизни исполнительницы. В январе 2023 года из печати должна выйти детская книга ее авторства.

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Роберта Флэк является обладательницей четырех премий Грэмми и 14 номинаций на премию.