Герой романтичного реаліті Холостяк 10 Макс Михайлюк поділився фото у військовій формі.

Наразі він захищає Україну у складі Десантно-штурмових військ. На особистій сторінці в Instagram Михайлюк оприлюднив світлину зі служби. У кадрі Макс позує у формі та бронежилеті.

– У ДШВ, якщо він казав, що не брав, то він не віддасть, – написав він під знімком.

Також у сторіз Михайлюк показав ролик, на якому позував зі зброєю в руках. У коментарях користувачі мережі підтримали Макса та подякували за те, що він захищає країну він ворога.

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Молюся за вас щодня. За усіх, хто захищає мою землю. Бережи Боже кожного з вас.

Молодці, хлопці, тримайтеся! Ви наша надія і опора!

Нехай Бог береже!

Пишаємося. Такі красені нас захищають!

Як тобі личить форма!

Ніколи в тобі не сумнівалася! Герой!

Максиме, тримайся! І будь обережним, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Макс Михайлюк брав участь у 10 сезоні романтичного реаліті Холостяк. У фіналі його обраницею стала гімнастка Даша Ульянова, проте згодом пара розійшлася.

Наразі Макс одружений з моделлю Дашою Хлистун. У квітні 2021 року в них народилася дочка Аріна.