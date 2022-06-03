Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

У військовій формі та бронежилеті: Макс Михайлюк показав фото зі служби

3 Червня 2022, 14:21
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Макс Михайлюк
Джерело: Макс Михайлюк

Герой романтичного реаліті Холостяк 10 Макс Михайлюк поділився фото у військовій формі.

Наразі він захищає Україну у складі Десантно-штурмових військ. На особистій сторінці в Instagram Михайлюк оприлюднив світлину зі служби. У кадрі Макс позує у формі та бронежилеті.

– У ДШВ, якщо він казав, що не брав, то він не віддасть, – написав він під знімком.

Також у сторіз Михайлюк показав ролик, на якому позував зі зброєю в руках. У коментарях користувачі мережі підтримали Макса та подякували за те, що він захищає країну він ворога.

Зараз дивляться
  • Молюся за вас щодня. За усіх, хто захищає мою землю. Бережи Боже кожного з вас.
  • Молодці, хлопці, тримайтеся! Ви наша надія і опора!
  • Нехай Бог береже!
  • Пишаємося. Такі красені нас захищають!
  • Як тобі личить форма!
  • Ніколи в тобі не сумнівалася! Герой!
  • Максиме, тримайся! І будь обережним, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Макс Михайлюк брав участь у 10 сезоні романтичного реаліті Холостяк. У фіналі його обраницею стала гімнастка Даша Ульянова, проте згодом пара розійшлася.

Наразі Макс одружений з моделлю Дашою Хлистун. У квітні 2021 року в них народилася дочка Аріна.

Читайте також:
У військовій формі та бронежилеті: Макс Михайлюк показав фото зі службиНова мета – €30 тис.: Друга ріка придбали для військових два авто та амуніцію

Теги
Макс Михайлюк, Холостяк
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь