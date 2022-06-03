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Фото Персони

В военной форме и бронежилете: Макс Михайлюк показал фото со службы

3 июня 2022, 14:21
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Макс Михайлюк
Источник: Макс Михайлюк

Герой романтического реалити Холостяк 10 Макс Михайлюк поделился фото в военной форме.

На данный момент он защищает Украину в составе Десантно-штурмовых войск. На личной странице в Instagram Михайлюк обнародовал фото со службы. В кадре Макс позирует в форме и бронежилете.

– В ДШВ, если он говорил, что не брал, то он не отдаст, – написал он под снимком.

Также в сториз Михайлюк показал ролик, на котором позировал с оружием в руках. В комментариях пользователи сети поддержали Макса и поблагодарили за то, что он защищает страну от врага.

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  • Молюсь за вас каждый день. За всех, кто защищает мою землю. Храни Боже каждого из вас.
  • Молодцы, ребята, держитесь! Вы наша надежда и опора!
  • Пусть Бог хранит!
  • Гордимся. Такие красавцы нас защищают!
  • Как тебе подходит форма!
  • Никогда в тебе не сомневалась! Герой!
  • Максим, держись! И будь осторожен, — пишут в комментариях.

Напомним, что Макс Михайлюк участвовал в 10 сезоне романтического реалити Холостяк. В финале его избранницей стала гимнастка Даша Ульянова, однако впоследствии пара разошлась.

Сейчас Макс женат на модели Даше Хлыстун. В апреле 2021 года у них родилась дочь Арина.

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Теги
Макс Михайлюк, Холостяк
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