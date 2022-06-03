Герой романтического реалити Холостяк 10 Макс Михайлюк поделился фото в военной форме.
На данный момент он защищает Украину в составе Десантно-штурмовых войск. На личной странице в Instagram Михайлюк обнародовал фото со службы. В кадре Макс позирует в форме и бронежилете.
– В ДШВ, если он говорил, что не брал, то он не отдаст, – написал он под снимком.
Также в сториз Михайлюк показал ролик, на котором позировал с оружием в руках. В комментариях пользователи сети поддержали Макса и поблагодарили за то, что он защищает страну от врага.
- Молюсь за вас каждый день. За всех, кто защищает мою землю. Храни Боже каждого из вас.
- Молодцы, ребята, держитесь! Вы наша надежда и опора!
- Пусть Бог хранит!
- Гордимся. Такие красавцы нас защищают!
- Как тебе подходит форма!
- Никогда в тебе не сомневалась! Герой!
- Максим, держись! И будь осторожен, — пишут в комментариях.
Напомним, что Макс Михайлюк участвовал в 10 сезоне романтического реалити Холостяк. В финале его избранницей стала гимнастка Даша Ульянова, однако впоследствии пара разошлась.
Сейчас Макс женат на модели Даше Хлыстун. В апреле 2021 года у них родилась дочь Арина.