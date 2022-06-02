Гурт Друга ріка завершив першу частину свого благодійного туру Хто, якщо не ми? Завдяки концертам учасникам колективу вдалося зібрати чималу суму, за яку вони придбали для ЗСУ два автомобілі та різноманітну необхідну амуніцію.

Лідер гурту Валерій Харчишин сказав, що вони розпочинають другу частину туру. Їхня мета – зібрати €30 тис. для того, щоб придбати два безпілотники, автобус та тактичну амуніцію для батальйону спецназу.

Перші концерти другого туру відбудуться в Україні, далі – Франція та Польща.

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Графік концертів:

3 червня – Вінниця;

4 червня – Тернопіль;

5 червня – Львів;

10 червня – Париж;

14 червня – Вроцлав;

19 червня – Гданськ;

20 червня – Лодзь;

21 червня – Варшава.

Також музиканти візьмуть участь у благодійному вечорі Stand With Ukraine у ​​Ніцці (Франція) – 12 червня, та 17 червня – у марафоні Ніч культури у Вільнюсі (Литва).

До збору коштів можна долучитися за такими реквізитами: