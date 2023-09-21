Учасник гурту Kalush Orchestra, який грає на сопілці, Віталій Дужик одружився з коханою Євгенією Мазуренко.

Радісною новиною молодята поділилися в Instagram. Вони організували весілля 15 вересня. Також закохані вінчалися, і зробили це в традиційному вбранні.

– Почалася наша нова історія. Раніше в день весілля молодята перероджувалися, адже змінювали свій статус у суспільстві. Ми народилися в новій сім’ї, в нашій з тобою родині. Нехай наша дорога буде щасливою, – написав Віталій.

Євгенія ж розповіла, що їхнє українське вбрання не просте, а несе величезний сенс для них.

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– У мене стрій моєї прабабусі – Бориспільщина, у Віталіка – Волинь. Чому саме ці регіони? Тому що це краї, де ми народилися і виросли. Для нас було важливо, щоб кожен із нас був у вбранні свого регіону, що символізувало б об’єднання, – зазначила дівчина.

Пропозицію Віталій зробив Євгенії в червні. Артист покликав на сцену кохану під час концерту Kalush Orchestra в Польщі і перед залом глядачів запропонував їй вийти за нього заміж.

Фото: Віталій Дужик