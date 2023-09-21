Учасник группы Kalush Orchestra, который играет на сопилке, Виталий Дужик женился на возлюбленной Евгении Мазуренко.

Радостной новостью молодожены поделились в Instagram. Они организовали свадьбу 15 сентября. Также влюбленные венчались, и сделали это в традиционных нарядах.

— Началась наша новая история. Раньше в день свадьбы молодожены перерождались, ведь меняли свой статус в обществе. Мы родились в новой семье, в нашей с тобой семье. Пусть наша дорога будет счастливой, — написал Виталий.

Евгения же рассказала, что их украинские наряды не простые, а несут огромный смысл для них.

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— У меня костюм моей прабабушки — Бориспольщина, у Виталика — Волынь. Почему именно эти регионы? Потому что это края, где мы родились и выросли. Для нас было важно, чтобы каждый из нас был в наряде своего региона, что символизировало бы объединение, — отметила девушка.

Предложение Виталий сделал Евгении в июне. Артист позвал на сцену возлюбленную во время концерта Kalush Orchestra в Польше и перед залом зрителей предложил ей выйти за него замуж.

Фото: Виталий Дужик