У Торонто розіграють босоніжки Тіни Кароль, сукню Каменських і рукавички Кличка: як отримати

Купити взуття Тіни Кароль, шляпу Сергія Бабкіна чи сукню Насті Каменських зможе кожен охочий. Канадська благодійна організація Second Front Ukraine Foundation з Торонто влаштовує Перший Міжнародний благодійний онлайн-аукціон, на якому представила 31 зірковий лот.
На аукціоні можна придбати:
- боксерські рукавички з автографом Віталія Кличка,
- ексклюзивні босоніжки від Тіни Кароль,
- борцівське трико Олімпійського чемпіона Жана Беленюка,
- капелюх Сергія Бабкіна,
- жовту сукню Насті Каменських,
- вишиванку Юрія Горбунова,
- унікальний вініл і худі від ONUKA,
- статуетку Музичної Премії YUNA,
- футболку з автографом DakhaBrakha,
- улюблене каченя пса Патрона тощо.
Початкова вартість лотів становитиме від $100 до $500.
Усі зібрані на аукціоні кошти направлять на допомогу 93-й бригаді Холодний Яр, для якої запланована закупівля станцій супутникового зв’язку Starlink та індустріальних квадрокоптерів DJI.
Ставки приймають до 23 серпня на онлайн-платформі в режимі реального часу. Кожен, хто бажає долучитися та допомогти Україні, може включитися у боротьбу за лоти з українцями Канади, США та України.
ТОП-10 лотів розіграють на офіційному закритті аукціону в Торонто 23 серпня, ведучим якого стане Володимир Остапчук.