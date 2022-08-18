Купити взуття Тіни Кароль, шляпу Сергія Бабкіна чи сукню Насті Каменських зможе кожен охочий. Канадська благодійна організація Second Front Ukraine Foundation з Торонто влаштовує Перший Міжнародний благодійний онлайн-аукціон, на якому представила 31 зірковий лот.

На аукціоні можна придбати:

боксерські рукавички з автографом Віталія Кличка,

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ексклюзивні босоніжки від Тіни Кароль,

У Торонто розіграють босоніжки Тіни Кароль, сукню Каменських і рукавички Кличка: як отримати / 2 зображення

борцівське трико Олімпійського чемпіона Жана Беленюка,

капелюх Сергія Бабкіна,

жовту сукню Насті Каменських,

вишиванку Юрія Горбунова,

унікальний вініл і худі від ONUKA,

статуетку Музичної Премії YUNA,

футболку з автографом DakhaBrakha,

улюблене каченя пса Патрона тощо.

Початкова вартість лотів становитиме від $100 до $500.

Усі зібрані на аукціоні кошти направлять на допомогу 93-й бригаді Холодний Яр, для якої запланована закупівля станцій супутникового зв’язку Starlink та індустріальних квадрокоптерів DJI.

Ставки приймають до 23 серпня на онлайн-платформі в режимі реального часу. Кожен, хто бажає долучитися та допомогти Україні, може включитися у боротьбу за лоти з українцями Канади, США та України.

ТОП-10 лотів розіграють на офіційному закритті аукціону в Торонто 23 серпня, ведучим якого стане Володимир Остапчук.