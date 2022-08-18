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У Торонто розіграють босоніжки Тіни Кароль, сукню Каменських і рукавички Кличка: як отримати

18 Серпня 2022, 13:46
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
У Торонто розіграють босоніжки Тіни Кароль, сукню Каменських і рукавички Кличка: як отримати

Купити взуття Тіни Кароль, шляпу Сергія Бабкіна чи сукню Насті Каменських зможе кожен охочий. Канадська благодійна організація Second Front Ukraine Foundation з Торонто влаштовує Перший Міжнародний благодійний онлайн-аукціон, на якому представила 31 зірковий лот.

На аукціоні можна придбати:

  • боксерські рукавички з автографом Віталія Кличка,

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  • ексклюзивні босоніжки від Тіни Кароль,
У Торонто розіграють босоніжки Тіни Кароль, сукню Каменських і рукавички Кличка: як отримати / 2 зображення
  • борцівське трико Олімпійського чемпіона Жана Беленюка,

  • капелюх Сергія Бабкіна,

  • жовту сукню Насті Каменських,

  • вишиванку Юрія Горбунова,

  • унікальний вініл і худі від ONUKA,
  • статуетку Музичної Премії YUNA,
  • футболку з автографом DakhaBrakha,
  • улюблене каченя пса Патрона тощо.

Початкова вартість лотів становитиме від $100 до $500.

Усі зібрані на аукціоні кошти направлять на допомогу 93-й бригаді Холодний Яр, для якої запланована закупівля станцій супутникового зв’язку Starlink та індустріальних квадрокоптерів DJI.

Ставки приймають до 23 серпня на онлайн-платформі в режимі реального часу. Кожен, хто бажає долучитися та допомогти Україні, може включитися у боротьбу за лоти з українцями Канади, США та України.

ТОП-10 лотів розіграють на офіційному закритті аукціону в Торонто 23 серпня, ведучим якого стане Володимир Остапчук.

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Теги
Onuka аукціон Віталій Кличко Володимир Остапчук Жан Беленюк Настя Каменських Премія YUNA Сергій Бабкін Тіна Кароль
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