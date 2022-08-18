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В Торонто разыграют босоножки Тины Кароль, платье Каменских и перчатки Кличко: как получить

18 августа 2022, 13:46
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
У Торонто розіграють босоніжки Тіни Кароль, сукню Каменських і рукавички Кличка: як отримати

Купить обувь Тины Кароль, шляпу Сергея Бабкина или платье Насти Каменских сможет каждый желающий. Канадская благотворительная организация Second Front Ukraine Foundation из Торонто устраивает Первый Международный благотворительный онлайн-аукцион, на котором представила 31 звездный лот.

На аукционе можно приобрести:

  • боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко,

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  • эксклюзивные босоножки от Тины Кароль,
В Торонто разыграют босоножки Тины Кароль, платье Каменских и перчатки Кличко: как получить / 2 images
  • борцовское трико Олимпийского чемпиона Жана Беленюка,

  • шляпу Сергея Бабкина,

  • желтое платье Насти Каменских,

  • вышиванку Юрия Горбунова,

  • уникальный винил и худи от ONUKA,
  • статуэтку Музыкальной Премии YUNA,
  • футболку с автографом DakhaBrakha,
  • любимый утенок пса Патрона и т.д.

Начальная стоимость лотов будет составлять от $100 до $500.

Все собранные на аукционе средства будут направлены на помощь 93-й бригаде Холодный Яр, для которой запланирована закупка станций спутниковой связи Starlink и индустриальных квадрокоптеров DJI.

Ставки принимаются до 23 августа на онлайн-платформе в режиме реального времени. Каждый желающий присоединиться и помочь Украине может включиться в борьбу за лоты с украинцами Канады, США и Украины.

ТОП-10 лотов разыграют на официальном закрытии аукциона в Торонто 23 августа, ведущим которого станет Владимир Остапчук.

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Теги
Onuka аукціон Виталий Кличко Владимир Остапчук Жан Беленюк Настя Каменских Премія YUNA Сергій Бабкін Тина Кароль
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