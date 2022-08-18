В Торонто разыграют босоножки Тины Кароль, платье Каменских и перчатки Кличко: как получить

Купить обувь Тины Кароль, шляпу Сергея Бабкина или платье Насти Каменских сможет каждый желающий. Канадская благотворительная организация Second Front Ukraine Foundation из Торонто устраивает Первый Международный благотворительный онлайн-аукцион, на котором представила 31 звездный лот.
На аукционе можно приобрести:
- боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко,
- эксклюзивные босоножки от Тины Кароль,
- борцовское трико Олимпийского чемпиона Жана Беленюка,
- шляпу Сергея Бабкина,
- желтое платье Насти Каменских,
- вышиванку Юрия Горбунова,
- уникальный винил и худи от ONUKA,
- статуэтку Музыкальной Премии YUNA,
- футболку с автографом DakhaBrakha,
- любимый утенок пса Патрона и т.д.
Начальная стоимость лотов будет составлять от $100 до $500.
Все собранные на аукционе средства будут направлены на помощь 93-й бригаде Холодный Яр, для которой запланирована закупка станций спутниковой связи Starlink и индустриальных квадрокоптеров DJI.
Ставки принимаются до 23 августа на онлайн-платформе в режиме реального времени. Каждый желающий присоединиться и помочь Украине может включиться в борьбу за лоты с украинцами Канады, США и Украины.
ТОП-10 лотов разыграют на официальном закрытии аукциона в Торонто 23 августа, ведущим которого станет Владимир Остапчук.