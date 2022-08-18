Купить обувь Тины Кароль, шляпу Сергея Бабкина или платье Насти Каменских сможет каждый желающий. Канадская благотворительная организация Second Front Ukraine Foundation из Торонто устраивает Первый Международный благотворительный онлайн-аукцион, на котором представила 31 звездный лот.

На аукционе можно приобрести:

боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко,

Сейчас смотрят

эксклюзивные босоножки от Тины Кароль,

В Торонто разыграют босоножки Тины Кароль, платье Каменских и перчатки Кличко: как получить / 2 images

борцовское трико Олимпийского чемпиона Жана Беленюка,

шляпу Сергея Бабкина,

желтое платье Насти Каменских,

вышиванку Юрия Горбунова,

уникальный винил и худи от ONUKA,

статуэтку Музыкальной Премии YUNA,

футболку с автографом DakhaBrakha,

любимый утенок пса Патрона и т.д.

Начальная стоимость лотов будет составлять от $100 до $500.

Все собранные на аукционе средства будут направлены на помощь 93-й бригаде Холодный Яр, для которой запланирована закупка станций спутниковой связи Starlink и индустриальных квадрокоптеров DJI.

Ставки принимаются до 23 августа на онлайн-платформе в режиме реального времени. Каждый желающий присоединиться и помочь Украине может включиться в борьбу за лоты с украинцами Канады, США и Украины.

ТОП-10 лотов разыграют на официальном закрытии аукциона в Торонто 23 августа, ведущим которого станет Владимир Остапчук.