У Росії помер актор Олексій Янін, який колись знімався у фільмах і серіалах. Йому було 40 років.

Відомо, що останні вісім років він боровся із наслідками важкого інсульту. Чоловік не міг говорити та самостійно пересуватися та їсти.

Упродовж цього часу за ним доглядали та допомагали з реабілітацією його матір, вітчим і дружина. Повідомляється, що ушкодження головного мозку актора були настільки сильними, що він не завжди впізнавав свого сина.

Російські ЗМІ пишуть, що Яніна ушпиталили до лікарні 1 вересня, після того як йому стало погано. У 40-річного чоловіка стався судомний припадок і напад епілепсії. Він помер наступного дня.

У російських мережах пишуть, що обраниця Яніна акторка та співачка Дарина Клюшникова вже давно розпочала “нове життя”. Вона нібито зрідка відвідувала актора та привозила до нього сина. На момент інсульту Яніна його дитині було три роки.

Клюшникова ніколи прямо не спростовувала ці чутки, але казала, що вона “заміжня і статусу не змінює”.

Найбільш відомою роботою актора стала роль у популярному у Росії серіалі Бальзаківський вік, або Всі чоловіки сво… Останньою роботою актора перед інсультом стала роль у серіалі Бігти не можна загинути у 2015 році.