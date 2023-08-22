Пішов з життя італійський співак, композитор, інструменталіст, переможець пісенного конкурсу в Санремо і Євробачення-1990 Тото Кутуньйо. Йому було 80 років.

Після тривалої хвороби співакові в останні місяці стало гірше, повідомив його менеджер Данило Манкузо. Кутуньйо помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, куди його госпіталізували раніше.

Варто зазначити, що співак багато років боровся з онкологією. У 2007 році в нього виявили пухлину простати, після чого його прооперували.

Проте перед його концертним туром у Росії у січні 2009 року хвороба повернулася. Кутуньйо довелося пройти курс хіміотерапії.

Після цього співак повернувся до сцени. Відомо, що у нього не було правої нирки, тому він не міг довго стояти.

Кутуньйо – відносини з Україною та Росією

У 2014 році Тото Кутуньйо виступив з Кварталом 95 і висловився про війну в Україні. Журналістам він зізнався, що дуже радий знову приїхати в Україну, і навіть не роздумував, отримавши запрошення.

– Як і всі, я дивлюся новини та знаю, що тут у вас відбувається. Дуже переживаю і висловлюю вам глибоке співчуття. Неможливо уявити, що у 2014 році в Україні розв’язана війна такого масштабу, гинуть мирні люди. Мені дуже шкода, – сказав тоді співак.

У 2019 році відомого італійського співака Тото Кутуньйо знову пустили до України, попри привітання російського диктатора Володимира Путіна.

Тоді Кутуньйо привітав президента РФ Володимира Путіна з днем народження. Особисте послання від співака з’явилося на YouTube-каналі Друзі Путіна в Італії та всьому світі.

Народні депутати тоді подали скаргу до Служби безпеки України. Як стверджував нардеп восьмого скликання Віктор Романюк, Кутуньйо підтримував політику Путіна, окупацію Криму, чітко та послідовно виконував накази російських спецслужб.

Як розповів тоді сам Кутуньйо українським журналістам, він не згоден з діями Путіна в Криму, а вітання присвятив не особисто президенту РФ.

Він зазначив, що йому неодноразово пропонували виступити на тимчасово окупованому Кримському півострові, проте співак завжди відмовлявся від цієї пропозиції.

Артист неодноразово виступав у Росії та країнах колишнього СРСР. За даними з відкритих джерел, у Кутуньйо мав відбутися концерт 14 листопада 2021 року в Кремлівському палаці.

Через пандемію коронавірусу цей виступ перенесли на 12 листопада 2022 року. Проте концерт у Москві все ж скасували без повідомлення офіційної причини.

Серед найвідоміших пісень Кутуньйо – L’italiano, Solo noi, Mediterraneo, Cantando та інші.

Джерело: RAI