В России умер актер Алексей Янин, который когда-то снимался в фильмах и сериалах. Ему было 40 лет.

Известно, что последние восемь лет он боролся с последствиями тяжелого инсульта. Он не мог говорить и самостоятельно передвигаться и есть.

В течение этого времени за ним ухаживали и помогали с реабилитацией его мать, отчим и жена. Сообщается, что повреждения головного мозга актера были настолько сильными, что он не всегда узнавал своего сына.

Российские СМИ пишут, что Янина госпитализировали в больницу 1 сентября, после того как ему стало плохо. У 40-летнего мужчины случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Он умер на следующий день.

В российских сетях пишут, что избранница Янина актриса и певица Дарья Клюшникова уже давно начала “новую жизнь”. Она якобы изредка навещала актера и привозила к нему сына. На момент инсульта Янина его ребенку было три года.

Клюшникова никогда прямо не опровергала эти слухи, но говорила, что она “замужем и статус не меняет”.

Наиболее известной работой актера стала роль в популярном в России сериале Бальзаковский возраст, или Все мужчины сво… Последней работой актера перед инсультом стала роль в сериале Бежать нельзя погибнуть в 2015 году.