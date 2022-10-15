Американський актор і режисер Мел Гібсон може дати свідчення на суді проти продюсера Гарві Вайнштейна у справі про зґвалтування і сексуальні домагання.

Попросити Мела Гібсона дати свідчення дозволила суддя Ліза Ленч на підтримку своєї масажистки і друга Джейн Доу, яка стверджує, що Вайнштейн зґвалтував її в готелі в 2010 році.

Через деякий час Джейн нібито розповіла про це Гібсону, тому очікується, що акторові подзвонять прокурори, щоб підтвердити чи спростувати це.

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Нагадаємо, що Вайнштейн звинувачується у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру шляхом обмеження свободи проти жінки. Він перебуває в ув’язненні з лютого 2020 року. Тоді його визнали винним, хоч сам продюсер все заперечує.

Наразі над Гарві Вайнштейном знову суд, його звинувачують у сексуальному насильстві як мінімум 11 жінок. Велика частина епізодів відноситься до періоду з 2004 по 2013 рік.

За новими звинуваченнями йому може загрожувати ще до 140 років позбавлення волі.