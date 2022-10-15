Американский актер и режиссер Мел Гибсон может дать показания на суде против продюсера Харви Вайнштейна по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Попросить Мела Гибсона дать показания разрешила судья Лиза Ленч в поддержку своей массажистки и друга Джейн Доу, которая утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в отеле в 2010 году.

Спустя время Джейн якобы рассказала об этом Гибсону, поэтому ожидается, что актеру позвонят прокуроры, чтобы подтвердить или опровергнуть это.

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Напомним, что Вайнштейн обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера путем ограничения свободы против женщины. Он находится в заключении с февраля 2020 года. Тогда его признали виновным, хоть сам продюсер все отрицает.

Сейчас же над Харви Вайнштейном вновь суд, его обвиняют в сексуальном насилии как минимум 11 женщин. Большая часть эпизодов относится к периоду с 2004 по 2013 год.

По новым обвинениям ему может грозить еще до 140 лет лишения свободы.