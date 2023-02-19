Акторку Ксенію Мішину засудили за фотосесію в Ніцці, дорікнувши, що поки в Україні війна, вона відпочиває за кордоном. Артистка не стала мовчати і відповіла хейтерам, зазначивши, що вже повернулася до рідної країни.

Так, в Instagram Ксенія поділилася знімками, зробленими на тлі Середземного моря. На фото вона постала у білих штанах та топі на голе тіло.

– Я була в готелі, коли пізно ввечері мені надійшло повідомлення від прекрасної команди дівчат, що відмова не приймається, і ми маємо зробити найкрасивіші французькі кадри, – розповіла Ксенія.

Не всі шанувальники оцінили нові кадри акторки, а тому почали її критикувати.

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Через цей бюстгальтер… Взагалі моря не видно, – пишуть у коментарях під фото.

У свою чергу, в Instagram-stories Ксенія оприлюднила селфі, в якому вказала геолокацію Київ.