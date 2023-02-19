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У штанах та топі на голе тіло: Ксенію Мішину розкритикували за фото з Ніцци

19 Лютого 2023, 12:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ксения Мишина
Джерело: Ксенія Мішина

Акторку Ксенію Мішину засудили за фотосесію в Ніцці, дорікнувши, що поки в Україні війна, вона відпочиває за кордоном. Артистка не стала мовчати і відповіла хейтерам, зазначивши, що вже повернулася до рідної країни.

Так, в Instagram Ксенія поділилася знімками, зробленими на тлі Середземного моря. На фото вона постала у білих штанах та топі на голе тіло.

– Я була в готелі, коли пізно ввечері мені надійшло повідомлення від прекрасної команди дівчат, що відмова не приймається, і ми маємо зробити найкрасивіші французькі кадри, – розповіла Ксенія.

Не всі шанувальники оцінили нові кадри акторки, а тому почали її критикувати.

Зараз дивляться
  • Кому добрі фото, кому війна!
  • Навіщо комусь бачити, які у вас соски?
  • Ліфчик забула одягнути.
  • Чому залишаєте країну? Як би війна йде, а Саша Бо, ви, Даша Квіткова відпочиваєте за кордоном.
  • Війна йде, люди гинуть, а ви своє гарне життя показуєте… Сором!
  • Можна було б взагалі без футболки, було б оригінально.
  • Через цей бюстгальтер… Взагалі моря не видно, – пишуть у коментарях під фото.

У свою чергу, в Instagram-stories Ксенія оприлюднила селфі, в якому вказала геолокацію Київ.

– Це я сумно дивлюся на деяких коментаторів, розуміючи, що війна не тільки в країні, а й у головах, – зазначила Мішина.

Ксения Мишина ответила на хейт

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