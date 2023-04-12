Генпрокуратуру Росії просять перевірити співачку Аллу Пугачову на фінансування Збройних сил України. Ініціатором цього став глава федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін.

У своєму зверненні донощик зазначив, що Пугачова проживає в Ізраїлі й звідти критикує дії російської влади. Також вона нібито підтримує діячів культури, які залишили країну-агресора. Про це пишуть росЗМІ.

Крім того, на фінансування ЗСУ перевірять доньку й онука виконавиці – Христину Орбакайте та Микиту Преснякова. Публічно вони не засудили повномасштабне вторгнення, проте росіяни підозрюють, що ті також можуть бути проти кривавого режиму Путіна.

Орбакайте нібито мешкає у США і приїжджає до РФ тільки на виступи. Так, наприклад, у грудні 2022 року вона виконала спільну композицію з Ігорем Ніколаєвим, за що вони нарвалися на критику від громадян країни-агресора. На сцену Христина вийшла в жовтій сукні, Ігор у синьому піджаку.

Пресняков же зовсім нещодавно отримав громадянство США.

До всього цього, незадоволені росіяни просять позбавити Христину нерухомості в РФ, яку вона отримала від своєї матері.