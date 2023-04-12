Генпрокуратуру России просят проверить певицу Аллу Пугачеву на финансирование Вооруженных сил Украины. Инициатором этого стал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В своем обращении доносчик отметил, что Пугачева проживает в Израиле и оттуда критикует действия российской власти. Также она якобы поддерживает деятелей культуры, покинувших страну-агрессора. Об этом пишут росСМИ.

Кроме того, на финансирование ВСУ проверят дочь и внука исполнительницы — Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова. Публично они не осудили полномасштабное вторжение, однако россияне подозревают, что те также могут быть против кровавого режима Путина.

Орбакайте якобы живет в США и приезжает в РФ только на выступления. Так, например, в декабре 2022 года она исполнила совместную композицию с Игорем Николаевым, за что они нарвались на критику от граждан страны-агрессора. На сцену Кристина вышла в желтом платье, Игорь в синем пиджаке.

Пресняков же совсем недавно получил гражданство США.

Ко всему этому, недовольные россияне просят лишить Кристину недвижимости в РФ, которую она получила от своей матери.