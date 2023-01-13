Американська акторка Джулія Робертс у віці 55 років дізналася, що насправді мала носити інше прізвище. Зірка взяла участь у передачі про дослідження ДНК-архіву, де несподівано для себе розкрила таємницю прапрабабусі.

Як з’ясувалося, у прапрабабусі Джулії, Роди Саттл Робертс, був роман із одруженим сусідом, від якого вона народила прадіда акторки – Джона. Законний її чоловік, Віллі, помер ще за 10 років до народження хлопчика в 1880-х.

Історик Гейтс пояснив, що через ДНК вони змогли пов’язати Робертс та її двоюрідного брата з людиною на ім’я Генрі Макдональд Мітчелл-молодший, який був її біологічним прапрадідом.

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– То ми Мітчелли? У мене справді мозок вибухає. Це приголомшливо. З іншого боку, частина мене, коли я заспокоюся, може триматися за думку, що моя сім’я – це моя сім’я. Я віддаю перевагу прізвищу Робертс, – сміючись сказала Джулія.

Згідно з дослідженням Гейтса та його команди, Мітчелл був одружений, мав шістьох дітей і жив у чотирьох будинках від Роди Саттл Робертс.