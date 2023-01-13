Американская актриса Джулия Робертс в возрасте 55 лет узнала, что на самом деле должна была носить другую фамилию. Звезда приняла участие в передаче об исследованиях ДНК-архива, где неожиданно для себя раскрыла тайну прапрабабушки.

Как выяснилось, у прапрабабушки Джулии, Роды Саттл Робертс, был роман с женатым соседом, от которого она родила прадеда актрисы — Джона. Законный же ее муж, Вилли, умер еще за 10 лет до рождения мальчика в 1880-х.

Историк Гейтс объяснил, что через ДНК они смогли связать Робертс и ее двоюродного брата с неким человеком по имени Генри Макдональд Митчелл-младший, который был ее биологическим прапрадедом.

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— Так мы Митчеллы? У меня действительно мозг взрывается. Это потрясающе. С другой стороны, часть меня, когда я успокоюсь, все равно может держаться за мысль, что моя семья – это моя семья. Я отдаю предпочтение фамилии Робертс, — смеясь сказала Джулия.

Согласно исследованию Гейтса и его команды, Митчелл был женат, имел шестерых детей и жил в четырех домах от Роды Саттл Робертс.