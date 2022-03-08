Сьогодні, 8 березня, в усьому світі святкують Міжнародний жіночий день, проте для українок зараз не потрібні подарунки чи квіти, вони мріють про одне – щоб скоріше закінчилася війна.

Прокинутися під мирним небом, спокійно піти в душ, не хвилюючись за повітряну тривогу, життя близьких людей, щоб кожен воїн нашої армії повернувся живим і почути слова: Ми перемогли, можна повертатися додому. Це те, про що наразі мріє кожна українська жінка.

Наші чоловіки навіть у такий скрутний час не залишають нас без привітань, дякують за те, що ми поряд, за підтримку та обіцяють забезпечити нам мирне небо над головою найближчим часом.

Оприлюднив відеовітання від ЗСУ радіоведучий Слава Дьомін.

– Дякую вам за вашу підтримку та за ваші молитви. Вашими молитвами ми стаємо сильнішими. Мирне небо ми вам забезпечимо найближчим часом. Зі святом! – кажуть військові.

Сам Дьомін написав під відео, що наступного року всі чоловіки куплять своїм жінкам тюльпани в 10 разів дорожчі.

– І через це обурюватимемося. Але вам не покажемо. Але це буде наступного року в новій героїчній країні, – підписав відео Слава.

Привітав жінок із 8 березня і співак Олег Винник. Він порівняв перемогу з весною, яка вже настала.

– Вітаю всіх жінок, мам, бабусь, дівчаток, дівчат зі святом весни! Весну не стримати! Перемогу не стримати! Свято не відібрати! Україну не здолати! – написав він.

Із Міжнародним жіночим днем ​​привітав і Холостяк Алекс Топольський. Він подякував прекрасній статі за те, що вона є.

Журналіст Дмитро Гордон також не залишився осторонь.

– Дівчата, ми переможемо! З вашим святом! – написав Гордон.

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк зі святом привітав чоловіків призовного віку.

– Усіх тих, хто ухиляється від служби призовного віку, вітаю з їхнім святом! – написав артист.

Приєднався до привітань і співак Макс Барських. Він оприлюднив відеозвернення, в якому побажав мирного неба над головою та багато любові.

– Я знаю, у нас ще будуть мирні дні і будуть свята, а сьогодні міцно вас обіймаю мами, сестри, дружини та дівчатка. З 8 березня! – підписав відео виконавець.

Музичний продюсер Потап опублікував відео, на якому постали жінки-воїни. Він звернувся до підписників і сказав, що якщо вони знають український фольклор, то розуміють, яке місце у сімейному та громадському житті займає наша жінка.

– Вона виблискує різнобарвними фарбами, як діамант! Але не дай Бог вам її роздратувати! Дівчата, ви ж там не сильно їх… Вони й так бідні, голі, босі, та ще й злодійкуваті, приперлися на нашу землю… Російські чоловіки… Ой, краще здавайтеся в полон, бо я знаю наших дівчат, якщо вони вже завелися, то краю не буде! Слава жінкам ЗСУ! Слава Україні! З 8 березня, любі! – написав Потап.

24 лютого життя українців розділилося на До та Після. Саме цієї дати вночі Росія напала на Україну. Вже 13-й день наші воїни борються з російськими агресорами, захищають мирних жителів та території України.

Що відбувається на 13-ту добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.