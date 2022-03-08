Сегодня, 8 марта, во всем мире празднуют Международный женский день, однако для украинок сейчас не нужно подарков или цветов, они мечтают об одном — чтобы поскорее закончилась война.

Проснуться под мирным небом, спокойно пойти в душ, не волнуясь за воздушную тревогу, жизни близких людей, чтобы каждый воин нашей армии вернулся живым и услышать слова: Мы победили, можно возвращаться домой. Это то, о чем сейчас мечтает каждая украинская женщина.

Наши мужчины даже в такое трудное время не оставляют нас без поздравлений, благодарят за то, что мы рядом, за поддержку и обещают обеспечить нам мирное небо над головой в ближайшее время.

Обнародовал видеопоздравление от ВСУ радиоведущий Слава Демин.

— Спасибо вам за вашу поддержку и за ваши молитвы. Вашими молитвами мы становимся сильнее. Мирное небо мы вам обеспечим в ближайшее время. С праздником! — говорят военные.

Сам Демин написал под видео, что в следующем году все мужчины купят своим женщинам тюльпаны в 10 раз дороже.

— И будем из-за этого возмущаться. Но вам не покажем. Но это будет в следующем году в новой героической стране, — подписал видео Слава.

Поздравил женщин с 8 марта и певец Олег Винник. Он сравнил победу с весной, которая уже настала.

— Поздравляю всех женщин, мам, бабушек, девочек, девушек с праздником весны! Весну не сдержать! Победу не сдержать! Праздник не отнять! Украину не одолеть! — написал он.

С Международным женским днем поздравил и Холостяк Алекс Топольский. Он поблагодарил прекрасный пол за то, что он есть.

Журналист Дмитрий Гордон также не остался в стороне.

— Девочки, мы победим! С вашим праздником! — написал Гордон.

Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк с праздником поздравил мужчин призывного возраста.

— Всех тех, кто уклоняется от службы призывного возраста поздравляю с их праздником! — написал артист.

Присоединился к поздравлениям и певец Макс Барских. Он обнародовал видеообращение, в котором пожелал мирного неба над головой и много любви.

— Я знаю, у нас еще будут мирные дни и будут праздники , а сегодня крепко вас обнимаю мамы , сестры , жены и девочки. С 8 марта! — подписал видео исполнитель.

Музыкальный продюсер Потап опубликовал видео, на котором предстали женщины-воины. Он обратился к подписчикам и сказал, что если они знают украинский фольклор, то понимают, какое место в семейной и общественной жизни занимает наша женщина.

— Она сверкает разноцветными красками, как бриллиант! Но не дай Бог вам ее разозлить! Девушки, вы ж там не сильно их… Они и так бедные, голые, босые, да еще и вороватые, приперлись на нашу землю… Русские мужчины… Ой, лучше сдавайтесь в плен, потому что я знаю наших девушек, если они уже завелись, то края не будет! Слава женщинам ВСУ! Слава Украине! С 8 марта, дорогие! — написал Потап.

24 февраля жизнь украинцев разделилась на До и После. Именно в эту дату ночью Россия напала на Украину. Уже 13-й ден наши воины сражаются с российскими агрессорами, защищают мирных жителей и территории Украины.

Что происходит на 13-е сутки войны в Украине — читайте на Фактах ICTV.