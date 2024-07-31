Український артист Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, різко відреагував на прокремлівські заяви співачки-зрадниці Таїсії Повалій. Музикант здивувався, що вона продовжує з’являтися на публіці, підігруючи Кремлю.

Данилко відповів на слова зрадниці Повалій

Андрій припустив, що в Таїсії були свої причини зрадити Україну і перейти на бік РФ, але її поява на публіці з прокремлівськими наративами його здивувала. До речі, чому Лорак і Повалій досі позиціонують себе як українські співачки, Данилко не знає.

– Для мене це дивно – вони перейшли на той бік і в них були певні обставини. Є якісь речі, які я не можу, на жаль, розповідати, тому що це була приватна розмова і вони цього не хотіли. Так склалися обставини. Але давати такі інтерв’ю: Я зраділа, коли почалася війна. Тая сказала, що її прийшли звільняти. У мене немає слів, – поміркував Андрій в інтерв’ю І грянув Грем.

Артист досі дивується, як Таїсія могла говорити такі речі публічно.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що в липні Повалій назвала війну в Україні порятунком і розповіла про “натовп ждунів”, які її підтримують. Зрадниця зазначила, що навіть живучи в Україні, мріяла про прихід РФ, виступаючи для українців і заробляючи на цьому гроші.