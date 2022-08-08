У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

У датского кинорежиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона.

Информацию в пресс-релизе подтвердила кинокомпания Zentropa, основанная фон Триером в 1992 году.

Отмечается, что Ларс “находится в хорошем расположении духа и получает лечение”, необходимое для ослабления симптомов заболевания.

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66-летний режиссер все-таки продолжит работу над сериалом Королевство: Исход, но из-за состояния здоровья не будет активно участвовать в его продвижении. Посетит ли Триер кинофестиваль в Венеции, где должна состояться премьера первых эпизодов, пока неизвестно.

Напомним, Ларс фон Триер начал свою кинокарьеру в восьмидесятые годы, его картины неоднократно входили в программу крупнейших кинофестивалей мира и удостаивались множества наград.

Премьера его последнего полнометражного фильма — Дом, который построил Джек — состоялась в 2018 году.

Болезнь Паркинсона – это хроническое и медленно прогрессирующее заболевание, характерное для людей старшей возрастной группы.

Основными симптомами заболевания являются тремор и неуступчивость мышц. Вылечить болезнь Паркинсона невозможно, однако своевременное медицинское вмешательство способно значительно замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни больного.