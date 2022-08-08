Американський актор Ештон Кутчер вперше розповів про аутоімунне захворювання, яке ледь не позбавило його зору, слуху та здатності пересуватися.

Два роки тому в нього діагностували рідкісну форму васкуліту.

Це аутоімунне захворювання з багатьма варіаціями, яке може спричинити запалення кровоносних судин. У деяких випадках обмеження кровотоку призводить до пошкодження органів та тканин.

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– Два роки тому я мав цю дивну, дуже рідкісну форму васкуліту, яка ледь не позбавила мене зору, слуху та здатності рухатися, – розповів Кутчер у новому епізоді шоу National Geographic.

Кутчеру знадобився рік для того, щоб реабілітуватися.

– Ви не усвідомлюєте це, доки воно не зникне. Поки ви не скажете: Я не знаю, чи зможу коли-небудь знову бачити, чути та ходити. Мені пощастило, що я живий, – сказав Ештон.

Актор зізнався, що проблеми зі здоров’ям змусили його по-іншому подивитись на життя.

– В ту хвилину, коли ви починаєте сприймати перешкоди як щось, що може дати вам те, що вам потрібно, тоді життя починає приносити задоволення, правильно? Тоді ви ковзаєте поверх своїх проблем, замість того, щоб жити під ними, – додав актор.

Зазначимо, що існує багато типів васкуліту. Досі причини цього захворювання залишаються невідомими. Але в основі виникнення лежить генетична схильність з факторами зовнішнього середовища, а також інфекції за участі золотистого стафілокока та вірусу гепатиту.

Для багатьох видів васкуліту характерні шкірні реакції. Сюди відносять: геморагічний васкуліт, вузликовий періартериїт, синдром Кавасакі та ін.

Такі васкуліти можуть проявлятись у вигляді пурпур (геморагічна висипка на шкірі). Також у хворих часто спостерігаються болі у шлунково-кишковому тракті, ураження нирок та суглобів. Лікування васкуліту залежить від його виду.

Джерело: Access Hollywood