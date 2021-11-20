У Києві розпочався перший Міжнародний фестиваль Код Ступки, приурочений до 80-річчя українського актора театру та кіно Богдана Ступки, який помер у липні 2012 року.

Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Ольга Чайко. Відомо, що захід, названий на честь актора, планують зробити щорічним.

Головна подія першого Міжнародного фестивалю Код Ступки – абсурдистська вистава грузинського режисера Роберта Канчелі Кінець гри.

Під час відкриття фестивалю виступили Тбіліський колектив Хорал, Національний народний хор України імені Григорія Верьовки, етноджазовий DUDU Band (Україна-Грузія).

Ідея створення заходу виникла невипадково. У 2011 році український актор Богдан Ступка неодноразово пропонував започаткувати міжнародну платформу, в рамках якої Україна стала б місцем для знайомства з театральною культурою інших країн світу.

Код Ступки започаткували у 2021 році – перший захід розпочався у Києві. Ініціатори фестивалю – продюсерка Ірина Батько-Ступка та Фонд Богдана Ступки.