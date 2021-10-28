Ювілеї Ступки та Яремчука відзначатимуть на державному рівні – план заходів

70-річчя з дня народження Назарія Яремчука та 80-річчя з дня народження Богдана Ступки відзначатимуть на державному рівні у 2021 році.

Бюджет святкування 70-річчя з дня народження Назарія Яремчука – 118,5 тис. грн. Кошти будуть виділені з бюджету Чернівецької ОДА.

На святкування 80-річчя за дня народження Богдана Ступки з держбюджету виділять 2 млн грн.

– Ці два прізвища знає мабуть кожен українець. Богдан Ступка та Назарій Яремчук. Впевнений, колись їхню творчість вивчатимуть на такому самому рівні, як твори Тараса Шевченка чи Лесі Українки. І ми робимо для цього перший крок. Ювілеї Богдана Ступки та Назарія Яремчука відзначатимуться тепер на державному рівні, – зазвив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

У серпні 2021 року виповнилося 80 років з дня народження українського актора, лауреата премії імені Тараса Шевченка, Героя України Богдана Ступки.

План заході на святкування 80-річчя з дня народження Ступки: