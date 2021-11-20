В Киеве начался первый Международный фестиваль Код Ступки, приуроченный к 80-летию украинского актера театра и кино Богдана Ступки, умершего в июле 2012 года.

Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко. Известно, что мероприятие, названное в честь актера, планируют сделать ежегодным.

Главное событие первого Международного фестиваля Код Ступки – абсурдистский спектакль грузинского режиссера Роберта Канчели Конец игры.

На открытии фестиваля выступили Тбилисский коллектив Хорал, Национальный народный хор Украины имени Григория Веревки, этноджазовый DUDU Band (Украина-Грузия).

Идея создания мероприятия возникла неслучайно. В 2011 году украинский актер Богдан Ступка неоднократно предлагал положить начало международной платформе, в рамках которой Украина стала бы местом для знакомства с театральной культурой других стран мира.

Код Ступки основали в 2021 году — первое мероприятие началось в Киеве. Инициаторы фестиваля – продюсер Ирина Батько-Ступка и Фонд Богдана Ступки.