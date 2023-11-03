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У Києві прощаються з Сергієм Сивохом

3 Листопада 2023, 12:02
Валентина Чорна редакторка стрічки
Сергій Сивохо
Джерело: УНІАН

Сьогодні, 3 листопада, у Києві прощаються з українським шоуменом і політиком Сергієм Сивохом.

Як Сивоха проводжають в останню путь

Церемонія прощання розпочалась об 11:00 у МЦКМ Жовтневий палац. На тлі урни з прахом Сивоха демонструють слайд-шоу з його фотографій з колегами по сцені та друзями.

Провести шоумена в останню путь прийшли Станіслав Боклан, Руслан Ханумак, Володимир Дантес, Євген Кошовий, Юрій Корявченков та інші.

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Сергій Сивохо

Фото: УНІАН

Дружина Сивоха Тетяна зі сльозами на очах розповіла, що її покійний чоловік допомагав українським шпиталям та медикам, які рятували військових. За її словами, шоумен любив Україну та вірив у звільнення окупованих територій він російських загарбників.

Що відомо про смерть Сергія Сивоха

Нагадаємо, що Сергій Сивохо помер вранці 17 жовтня. Серце шоумена зупинилося у Німеччині, де він перебував на лікуванні. Йому було 54 роки.

Причиною смерті стала хронічна хвороба легень. Як розповіли друзі Сивоха, незадовго до смерті він дуже схуднув та пересувався з допомогою милиць.

У Сивоха залишилася дружина Тетяна та син Сава, з якими він рідко з’являвся на публіці.

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