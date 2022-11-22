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У Кракові зірвали зустріч із письменницею Оксаною Забужко

22 Листопада 2022, 09:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оксана Забужко

У понеділок, 21 листопада, група націоналістів у Кракові зірвала зустріч із українською письменницею Оксаною Забужко.

22 листопада має відбутися нагородження поетеси в рамках Open Eyes Economy Summit. Вона стала лауреатом премії ім. Станіслава Вінценза від міської ради Кракова.

Напередодні в Міжнародному культурному центрі відбулася з нею зустріч. Вона встигла подякувати полякам за підтримку України, як до неї підійшла дівчина, поставила запитання щодо Волинської трагедії та вручила підручник історії. Про це пише газета Wyborcza.

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Після цього на задніх рядах піднялися чоловіки, розгорнули плакати, на яких були перекреслені Бандера і Шухевич, і почали кричати.

– Стоп історичній брехні і бандеризації. Тільки правда нас звільнить, – кричав натовп.

Забужко намагалася заспокоїти протестувальників, проте у неї не вийшло.

Молодіжна націоналістична організація Młodzież Wszechpolska на своїй сторінці в Facebook написала, що це вона зірвала зустріч із Оксаною. Свої дії об’єднання пояснює тим, що письменниця нібито “прославляє злочини УПА”.

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Фото: Оксана Забужко

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