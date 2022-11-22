В понедельник, 21 ноября, группа националистов в Кракове сорвала встречу с украинской писательницей Оксаной Забужко.

22 ноября должно состояться награждение поэтессы в рамках Open Eyes Economy Summit. Она стала лауреатом премии им. Станислава Винценза от городского совета Кракова.

Накануне в Международном культурном центре состоялась с ней встреча. Она успела поблагодарить поляков за поддержку Украины, как к ней подошла девушка, задала вопрос относительно Волынской трагедии и вручила учебник истории. Об этом пишет газета Wyborcza.

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После этого на задних рядах поднялись мужчины, развернули плакаты, на которых были перечеркнуты Бандера и Шухевич, и начали кричать.

— Стоп исторической лжи и бандеризации. Только правда нас освободит, — кричала толпа.

Забужко пыталась успокоить протестующих, однако у нее не получилось.

Молодежная националистическая организация Młodzież Wszechpolska на своей страничке в Facebook написала, что это она сорвала встречу с Оксаной. Свои действия объединение объясняет тем, что писательница якобы “прославляет преступления УПА”.

Фото: Оксана Забужко