Український ресторатор Євген Клопотенко заінтригував фото у костюмі та з нареченою.

Відповідний знімок він оприлюднив у сторіз на особистій сторінці в Instagram. У кадрі Клопотенко позує у сірому костюмі разом із дівчиною у весільній сукні та шубі.

Пара стоїть під руку на ґанку РАЦСу.

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– Всі деталі згодом, – коротко підписав світлину Євген, додавши червоне сердечко.

Згодом Клопотенко оприлюднив подібні фото в інших соціальних мережах. Під кожною світлиною ресторатор залишав слова, а у результаті вийшла фраза: Щастя любить тишу і коли про нього мовчать.

Наразі невідомо, чи насправді ресторатор одружився. Можливо, фото було зроблене під час знімань рекламної інтеграції чи певного проєкту.

Однак у коментарях підписники вже почали вітати ресторатора з весіллям.

Нагадаємо, у червні Клопотенко вперше розповів про свою дівчину. Він зізнався, що його обраниця з Миколаєва і працює кондитером.

Фото: Євген Клопотенко