Британський співак Елтон Джон заразився коронавірусом. Хвороба у нього протікає у легкій формі. Проте артистові довелося перенести свої концерти.

Про це він заявив у своєму Instagram.

За словами артиста, хвороба протікає у легкій формі, оскільки раніше він вакцинувався та зробив бустерне щеплення від коронавірусу.

Також Елтон Джон поінформував про перенесення на невизначений термін двох концертів. Співак сподівається, що до наступного шоу, яке заплановано на 29 січня в Арканзасі, він встигне одужати.

– Перенесення шоу – це завжди величезне розчарування, і я перепрошую кожного, хто через це відчув незручність, але я дбаю про власну безпеку і безпеку моєї команди, – зазначив Елтон Джон.

Британському артисту Елтону Джону 74 роки. Співак перебуває у турі Farewell Yellow Brick Road, який має стати останнім у його музичній кар’єрі.