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У цій системі себе не бачу: Сергій Жадан поміркував про похід у політику

8 Листопада 2023, 10:43
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Сергій Жадан

Після перемоги України ми не побачимо письменника та музиканта Сергія Жадана в жодному партійному списку. Адже він не має намірів йти у політику.

Чому Сергій Жадан не планує стати політиком

Письменник зауважив, що любить свою роботу та цілком задоволений тим, чим займається. Тож ніяких змін діяльності не планує. При цьому Жадан додав, що поважає політичні погляди співвітчизників.

– Розумію, що вони можуть бути різними. Може щось подобатися, щось не подобатися, але себе у цій системі я не бачу. Вона зовсім не відповідає моєму психотипу, моєму уявленню про порядність, гідність і норми комунікування, – пояснив Сергій Жадан.

Що Сергій Жадан думає про вибори в Україні під час війни

Письменник не розуміє, як в умовах воєнного стану можна провести прозорі та чесні президентські чи парламентські вибори.

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– Частина території окупована, частина територій перебуває у прифронтовій зоні, частина громадян перебуває в окопах, – зазначив Жадан.

Автор такої ж думки і про політичну агітацію. Вважає, що вона не на часі.

Що Сергій Жадан сказав про критику влади

На думку письменника, українцям треба гуртуватися, а не займатися політиканством, оскільки у країни є пріоритети. Втім, не можна закривати очі на сумнівні вчинки та рішення, вважає Жадан.

– Коли ти бачиш, що люди, які би мали забезпечувати якусь чесність і прозорість, є фактично першими порушниками цієї угоди, цього пакту про ненапад, тоді багато речей і ставлення доведеться змінювати, – резуюмував письменник.

Сергій Жадан активно їздить містами України з творчими виступами. Днями Жадан завітав до Одеси, де провідав могилу свого друга – художника Олександра Ройтбурда, що керував Одеським художнім музеєм.

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Фото: скрин з інтервʼю на каналі DW Українською

Джерело
Deutsche Welle
Теги
вибори в Україні політика Сергій Жадан
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