После победы Украины мы не увидим писателя и музыканта Сергея Жадана ни в одном партийном списке. Ведь он не намерен идти в политику.

Почему Сергей Жадан не планирует стать политиком

Писатель отметил, что любит свою работу и вполне доволен тем, чем занимается. Поэтому никаких изменений деятельности не планирует. При этом Жадан добавил, что уважает политические взгляды соотечественников.

— Понимаю, что они могут быть разными. Может что-то нравиться, что-то не нравиться, но себя в этой системе я не вижу. Она совсем не соответствует моему психотипу, моему представлению о порядочности, достоинстве и нормах коммуницирования, — пояснил Сергей Жадан.

Что Сергей Жадан думает о выборах в Украине во время войны

Писатель не понимает, как в условиях военного положения можно провести прозрачные и честные президентские или парламентские выборы.

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— Часть территории оккупирована, часть территорий находится в прифронтовой зоне, часть граждан находится в окопах, — отметил Жадан.

Автор такого же мнения и о политической агитации. Считает, что она неуместна.

Что Сергей Жадан сказал о критике власти

По мнению писателя, украинцам надо объединяться, а не заниматься политиканством, поскольку у страны есть приоритеты. Впрочем, нельзя закрывать глаза на сомнительные поступки и решения, считает Жадан.

— Когда ты видишь, что люди, которые должны обеспечивать какую-то честность и прозрачность, являются фактически первыми нарушителями этого соглашения, этого пакта о ненападении, тогда многие вещи и отношение придется менять, — резюмировал писатель.

Сергей Жадан активно ездит по городам Украины с творческими выступлениями. На днях Жадан посетил Одессу, где навестил могилу своего друга — художника Александра Ройтбурда, руководившего Одесским художественным музеем.

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Фото: скрин из интервью на канале DW на украинском языке