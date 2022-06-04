Українська телеведуча Леся Нікітюк випустила гумористичну пісню Цей сон разом із легендарним Степаном Гігою. Оновлена пісня володаря трьох золотих дисків висміює росіян, піднімаючи настрій українцям.
Леся співає про сон, який може стати реальністю завдяки українським захисникам.
– Сміятися з росіян ніколи не набридне – вони постійно підкидають нові ідеї для глузування. Ця пісня добре показує, що буде з росіянами, якщо їх найбільші страхи стануть реальністю. Пісня підіймає моральний дух українців – ми сильні та обов’язково переможемо! А ця пісня заряджена на перемогу, – заявила Леся.
Пісня створювалася у співпраці зі Степаном Гігою – відомий композитор, музикант та вокаліст має безліч нагород за свою творчість. Він – заслужений та народний артист України, а також єдиний в країні володар трьох золотих дисків.
Це вже третя гумористична пісня від телеведучої – раніше Нікітюк співала про російський корабель, який став окрасою Чорного моря. Також у репертуарі Лесі можна знайти й пісню про птахів, які, на думку пропагандистів Росії, є розносниками біологічної зброї, спрямованої на знищення росіян.
Леся Нікітюк і Степан Гіга – Цей сон (текст пісні):
Україна вернула кордон!
красна площа тепер — полігон,
За Уралом панує Китай
А Курили — японський то край.
На Росії щодня повна діч
І тривога лунає всю ніч!
Ще не вмерла! співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!
Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Моє лице сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!
Бачать орки вночі страшний сон,
Як надзюрив на них пес Патрон,
А цигани приблизно за рік
Розпилили північний потік.
У ефірах на раша-тудей
Арестович лякає людей,
мавзолеї Бандера лежить
Червона калина звучить!
Цей сон, цей сон
щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Лице моє сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!