Українська телеведуча Леся Нікітюк випустила гумористичну пісню Цей сон разом із легендарним Степаном Гігою. Оновлена ​​пісня володаря трьох золотих дисків висміює росіян, піднімаючи настрій українцям.

Леся співає про сон, який може стати реальністю завдяки українським захисникам.

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– Сміятися з росіян ніколи не набридне – вони постійно підкидають нові ідеї для глузування. Ця пісня добре показує, що буде з росіянами, якщо їх найбільші страхи стануть реальністю. Пісня підіймає моральний дух українців – ми сильні та обов’язково переможемо! А ця пісня заряджена на перемогу, – заявила Леся.

Пісня створювалася у співпраці зі Степаном Гігою – відомий композитор, музикант та вокаліст має безліч нагород за свою творчість. Він – заслужений та народний артист України, а також єдиний в країні володар трьох золотих дисків.

Це вже третя гумористична пісня від телеведучої – раніше Нікітюк співала про російський корабель, який став окрасою Чорного моря. Також у репертуарі Лесі можна знайти й пісню про птахів, які, на думку пропагандистів Росії, є розносниками біологічної зброї, спрямованої на знищення росіян.

Леся Нікітюк і Степан Гіга – Цей сон (текст пісні):

Україна вернула кордон!

красна площа тепер — полігон,

За Уралом панує Китай

А Курили — японський то край.

На Росії щодня повна діч

І тривога лунає всю ніч!

Ще не вмерла! співають в ОРДЛО,

А у бункері здохло пуйло!

Цей сон, цей сон

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Моє лице сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає —

Яка краса,

Коли там підгорає!

Бачать орки вночі страшний сон,

Як надзюрив на них пес Патрон,

А цигани приблизно за рік

Розпилили північний потік.

У ефірах на раша-тудей

Арестович лякає людей,

мавзолеї Бандера лежить

Червона калина звучить!

Цей сон, цей сон

щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Лице моє сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає —

Яка краса,

Коли там підгорає!