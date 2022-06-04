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У бункері здохло пуйло: Леся Нікітюк дала друге життя хіту Цей сон

4 Червня 2022, 13:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Леся Никитюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк випустила гумористичну пісню Цей сон разом із легендарним Степаном Гігою. Оновлена ​​пісня володаря трьох золотих дисків висміює росіян, піднімаючи настрій українцям.

Леся співає про сон, який може стати реальністю завдяки українським захисникам.

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– Сміятися з росіян ніколи не набридне – вони постійно підкидають нові ідеї для глузування. Ця пісня добре показує, що буде з росіянами, якщо їх найбільші страхи стануть реальністю. Пісня підіймає моральний дух українців – ми сильні та обов’язково переможемо! А ця пісня заряджена на перемогу, – заявила Леся.

Пісня створювалася у співпраці зі Степаном Гігою – відомий композитор, музикант та вокаліст має безліч нагород за свою творчість. Він – заслужений та народний артист України, а також єдиний в країні володар трьох золотих дисків.

Це вже третя гумористична пісня від телеведучої – раніше Нікітюк співала про російський корабель, який став окрасою Чорного моря. Також у репертуарі Лесі можна знайти й пісню про птахів, які, на думку пропагандистів Росії, є розносниками біологічної зброї, спрямованої на знищення росіян.

Леся Нікітюк і Степан Гіга – Цей сон (текст пісні):

Україна вернула кордон!
красна площа тепер — полігон,
За Уралом панує Китай
А Курили — японський то край.
На Росії щодня повна діч
І тривога лунає всю ніч!
Ще не вмерла! співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!

Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Моє лице сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!

Бачать орки вночі страшний сон,
Як надзюрив на них пес Патрон,
А цигани приблизно за рік
Розпилили північний потік.
У ефірах на раша-тудей
Арестович лякає людей,
мавзолеї Бандера лежить
Червона калина звучить!

Цей сон, цей сон
щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Лице моє сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!

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