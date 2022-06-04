Украинская телеведущая Леся Никитюк выпустила юмористическую песню Цей сон вместе с легендарным Степаном Гигой. Обновленная песня обладателя трех золотых дисков высмеивает россиян, поднимая настроение украинцам.
Леся поет о сне, который может стать реальностью благодаря украинским защитникам.
— Смеяться над россиянами никогда не надоест — они постоянно подбрасывают новые идеи для насмешек. Эта песня отлично показывает, что будет с россиянами, если их самые большие страхи станут реальностью. Песня поднимает моральный дух украинцев — мы сильные и обязательно победим! А эта песня заряжена на победу, — заявила Леся.
Песня создавалась в сотрудничестве со Степаном Гигой — известный композитор, музыкант и вокалист имеет множество наград за свое творчество. Он — заслуженный и народный артист Украины, а также единственный в стране обладатель трех золотых дисков.
Это уже третья юмористическая песня от телеведущей — ранее Никитюк пела о российском корабле, который стал украшением Черного моря. Также в репертуаре Леси можно найти и песню о птицах, которые, по мнению пропагандистов России, являются разносчиками биологического оружия, направленного на уничтожение россиян.
Леся Никитюк и Степан Гига — Цей сон (текст песни):
Україна вернула кордон!
красна площа тепер — полігон,
За Уралом панує Китай
А Курили — японський то край.
На Росії щодня повна діч
І тривога лунає всю ніч!
Ще не вмерла! співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!
Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Моє лице сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!
Бачать орки вночі страшний сон,
Як надзюрив на них пес Патрон,
А цигани приблизно за рік
Розпилили північний потік.
У ефірах на раша-тудей
Арестович лякає людей,
мавзолеї Бандера лежить
Червона калина звучить!
Цей сон, цей сон
щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Лице моє сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!