Украинская телеведущая Леся Никитюк выпустила юмористическую песню Цей сон вместе с легендарным Степаном Гигой. Обновленная песня обладателя трех золотых дисков высмеивает россиян, поднимая настроение украинцам.

Леся поет о сне, который может стать реальностью благодаря украинским защитникам.

Сейчас смотрят

— Смеяться над россиянами никогда не надоест — они постоянно подбрасывают новые идеи для насмешек. Эта песня отлично показывает, что будет с россиянами, если их самые большие страхи станут реальностью. Песня поднимает моральный дух украинцев — мы сильные и обязательно победим! А эта песня заряжена на победу, — заявила Леся.

Песня создавалась в сотрудничестве со Степаном Гигой — известный композитор, музыкант и вокалист имеет множество наград за свое творчество. Он — заслуженный и народный артист Украины, а также единственный в стране обладатель трех золотых дисков.

Это уже третья юмористическая песня от телеведущей — ранее Никитюк пела о российском корабле, который стал украшением Черного моря. Также в репертуаре Леси можно найти и песню о птицах, которые, по мнению пропагандистов России, являются разносчиками биологического оружия, направленного на уничтожение россиян.

Леся Никитюк и Степан Гига — Цей сон (текст песни):

Україна вернула кордон!

красна площа тепер — полігон,

За Уралом панує Китай

А Курили — японський то край.

На Росії щодня повна діч

І тривога лунає всю ніч!

Ще не вмерла! співають в ОРДЛО,

А у бункері здохло пуйло!

Цей сон, цей сон

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Моє лице сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає —

Яка краса,

Коли там підгорає!

Бачать орки вночі страшний сон,

Як надзюрив на них пес Патрон,

А цигани приблизно за рік

Розпилили північний потік.

У ефірах на раша-тудей

Арестович лякає людей,

мавзолеї Бандера лежить

Червона калина звучить!

Цей сон, цей сон

щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Лице моє сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає —

Яка краса,

Коли там підгорає!