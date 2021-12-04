Тимофій Милованов одружився: що відомо про його обраницю

Радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов одружився з членом редколегії VoxUkraine Наталією Шаповал.

Першим про пишне весілля, що відбулося в суботу, 4 грудня, повідомив голова комітету з розвитку ХоРеКа в Спілці українських підприємців Євген Шевченко.

– Сьогодні відбулося весілля Тимофія Милованова. Злагода та любов! Усі вакциновані, якщо що, – повідомив Шевченко.

Також фотографією з весілля поділилися самі молодята, підтвердивши інформацію про подію.

Де саме пара відзначала одруження, невідомо. На фотографіях, які було опубліковано у соціальних мережах, видно, що залу прикрашено новорічними ялинками. На весіллі були присутні заступник міністра економіки Тарас Качка, колишній президент Київстару Петро Чернишев та багато інших.

Про дружину Милованова відомо, що вона є магістром у сфері економіки KSE та Університету Х’юстона, а також у галузі статистики Національного університету Тараса Шевченка.

Також у резюме Шаповал зазначено, що вона є керівником економіко-політичних досліджень Київської школи економіки та співробітницею проекту Моніторинг Українських реформ Фонду Карнегі за міжнародний світ.

Джерело: Facebook Євгена Шевченка

Фото: Facebook Євгена Шевченка