Тимофей Милованов женился: что известно о его избраннице

Советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов женился на члене редколлегии VoxUkraine Наталье Шаповал.

Первым о пышной свадьбе, которая состоялась в субботу, 4 декабря, сообщил глава комитета по развитию ХоРеКа в Союзе украинских предпринимателей Евгений Шевченко.

— Сегодня состоялась свадьба Тимофея Милованова. Совет да любовь! Все вакцинированы, если что, – сообщил Шевченко.

Также фотографией со свадьбы поделились сами молодожены, подтвердив информацию о событии.

Где именно пара отмечала официальное вступление в брак, неизвестно. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что зал был украшен новогодними елками. На свадьбе присутствовали замминистра экономики Тарас Качка, бывший президент Киевстара Петр Чернышев и многие другие.

О супруге Милованова известно, что она является магистром в сфере экономики KSE и Университета Хьюстона, а также в области статистики Национального университета Тараса Шевченко.

Также в резюме Шаповал указано, что она является руководителем экономико-политических исследований Киевской школы экономики и сотрудницей проекта Мониторинг Украинских реформ Фонда Карнеги за международный мир.

Источник: Facebook Евгения Шевченко

Фото: Facebook Евгения Шевченко