Создатели фильма Довбуш презентовали официальный постер — дата премьеры

Создатели украинского фильма Довбуш презентовали официальный постер. На нем изображены главные герои киноленты режиссера Олеся Санина.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится уже этим летом — 24 августа. Лента расскажет о легенде украинских Карпат — Олексе Довбуше. В ней создатели передали веяния времени и рассказали о жизни и борьбе предводителя повстанцев, которого, как и его потомков — современных украинцев — невозможно лишить свободы.

Главную роль в фильме сыграл актер Сергей Стрельников. По его словам, в его персонаже Олексе есть все — боль, радость, бой за жизнь, любовь.

— Это кино о битве за свою свободу как никогда актуально. Сегодня мы, украинцы, в полной мере понимаем, что такое война, что такое, когда кто-то, кто не в своем уме, совести и чести, пришел на твою землю, чтобы тебя банально уничтожить. И я до земли кланяюсь всем тем ребятам и девушкам, которые сейчас, рискуя своей жизнью, защищают нашу землю. Каждый из них и есть Довбуш. Это кино о них, — сказал Сергей.

Любимую Олексы, Маричку, воплотила актриса Даша Плахтий. Чтобы сыграть своего персонажа, она много общалась с режиссером, который погружал ее в тогдашнюю эпоху.

Родного брата Олексы Довбуша сыграл Алексей Гнатковский, и это его дебют. Олесь Санин интригует, что после выхода фильма в прокат он станет настоящим открытием для многих.