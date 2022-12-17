Tvorchi: Хочемо показати на Євробаченні прогресивну електронну українську музику

Tvorchi – одні з головних кандидатів на перемогу в Нацвідборі на Євробачення 2023. Гурт називають найгучнішим відкриттям молодої української сцени, а його треки лунають на великих сценах як в Україні, так і за її межами. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Ендрю і Джеффрі розповіли про конкурсну пісню Tvorchi і своїх фаворитів Нацвідбору.

– Ви вже не вперше берете участь у Нацвідборі. Як ухвалили рішення зробити це ще раз?

Ендрю: Ми знову у грі, тому що написали пісню, якою нам є що сказати Європі та світові. Наш трек називається Heart of Steel, що перекладається як Сталеве серце. Ця пісня про кожного, хто попри всю безвихідь носить у грудях сталеве серце і йде вперед. А сьогодні це всі ми, українці – незламні, нескорені.

Зараз дивляться

Джеффрі: В нашій пісні є рядки: “Не бійтеся говорити те, що ви думаєте. Тому що як би погано не було, хтось слухає”. Ми хочемо, щоб про нашу незламність почув увесь світ.

– Чи не було думки написати конкурсну пісню українською? Наразі це актуально.

Ендрю: Ми не писали цю пісню спеціально для конкурсу. Музику я написав навесні. Тоді якраз відбувалися події на Азовсталі, наші хлопці були в блокаді. Я регулярно дивився відео Дениса Прокопенка, Калини й інших, які вони записували звідти. В їх очах було стільки вогню, сміливості, мужності. Будучи, м’яко кажучи, в непростих обставинах, вони закликали всіх не здаватися. На цих емоціях і була створена музика. А слова Джеффрі написав ще раніше. В тексті йдеться про те, що як би важко тобі не було, треба йти до кінця. Там є слова: “Скажу як відчуваю: життя – це гра. І я граю, щоб перемогти”. Це надихаюча і життєстверджувальна пісня.

Джеффрі: Тоді ми планували випустити цей трек в альбомі, що, власне, і зробимо – він вийде в однойменному мініальбомі Heart of Steel 23 грудня. А потім зрозуміли, що це та пісня, яку хочеться, щоб почули в Європі. Так з’явилася ідея з Євробаченням. Це хороша можливість бути почутими зараз.

– Якщо не ви, то хто? Кого із фіналістів вважаєте найгіднішим для Євробачення? Хто ваш фаворит?

Джеффрі: Ми ще не всі треки послухали повністю, тому важко сказати. Займаємось своєю підготовкою. Ми вже брали участь у відборі два роки тому, зараз хочеться показати новий рівень, врахувати весь наш досвід, показати виразний номер, викликати емоцію.

Ендрю: Я сприймаю відбір не як конкурс, а скоріше як вечір музики, де кожен представляє свою історію, своє бачення. Тому такими категоріями не думаю. З того, що чув, сподобався трек Васі Демчука. Впевнений, глядачі почують багато гідних пісень у фіналі.

– Як взагалі гадаєте, чи можна через цей конкурс щось донести світу?

Джеффрі: Так, можна – фінал у прямому ефірі дивляться мільйони людей. І тут важливо, що саме.

Ендрю: Ми не хочемо давити на жалість, цього вистачає з головою. Ми хочемо показати, що Україна зараз – це приклад мужності для всього світу. Ми сильні, незламні, нескорені. І саме так, а не навпаки, ми хочемо, щоб нас усі сприймали.

– Ви вже думали над номером для Євробачення? Чим хочете підкорити Європу, може, будуть якісь цікаві фішки?

Джеффрі: Ми працюємо над номером, над костюмами, над усім, що глядач побачить у фіналі вже 17 грудня. Можу сказати, що це буде виразно і сміливо.

Ендрю: Для нас важливо не повторюватися, а нести щось нове і оригінальне. Kalush і Gо-A вже показали Україну з етнічними мотивами, фольклорну – це круто, але вже було. Ми ж на сцені Євробачення хочемо показати прогресивну, сучасну електронну українську музику і шоу.