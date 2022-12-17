Tvorchi: Хотим показать на Евровидении прогрессивную электронную украинскую музыку

Tvorchi – одни из главных кандидатов на победу в Нацотборе на Евровидение 2023. Группу называют самым громким открытием молодой украинской сцены, а ее треки раздаются на больших сценах как в Украине, так и за ее пределами. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Эндрю и Джеффри рассказали о конкурсной песне Tvorchi и своих фаворитах Нацотбора.

– Вы уже не в первый раз участвуете в Нацотборе. Как решились пойти на это еще раз?

Эндрю: Мы снова в игре, потому что написали песню, которой нам есть что сказать Европе и миру. Наш трек называется Heart of Steel, что переводится как Стальное сердце. Эта песня о каждом, кто при всей безысходности носит в груди стальное сердце и идет вперед. А сегодня это все мы, украинцы – несокрушимые, непокоренные.

Сейчас смотрят

Джеффри: В нашей песне есть строки: “Не бойтесь говорить то, что вы думаете. Потому что как бы плохо ни было, кто-то слушает”. Мы хотим, чтобы о нашей стойкости услышал весь мир.

– Не было ли мысли написать конкурсную песню на украинском? Сейчас это актуально.

Эндрю: Мы не писали песню специально для конкурса. Музыку я написал весной. Тогда как раз происходили события на Азовстали, наши ребята были в блокаде. Я регулярно смотрел видео Дениса Прокопенко, Калины и других, которые они записывали оттуда. В их глазах было столько огня, смелости, мужества. Будучи, мягко говоря, в непростых обстоятельствах, они призывали всех не сдаваться. На этих эмоциях и была создана музыка. А слова Джеффри написал еще раньше. В тексте говорится, что как бы трудно тебе ни было, нужно идти до конца. Там есть слова: “Скажу, как чувствую: жизнь – это игра. И я играю, чтобы победить”. Это вдохновляющая и жизнеутверждающая песня.

Джеффри: Тогда мы планировали выпустить этот трек в альбоме, что, собственно, и сделаем – он выйдет в одноименном мини-альбоме Heart of Steel 23 декабря. А потом поняли, что это та песня, которую хочется, чтобы услышали в Европе. Так появилась идея с Евровидением. Это хорошая возможность быть услышанными сейчас.

– Если не вы, то кто? Кого из финалистов считаете самым достойным для Евровидения? Кто ваш победитель?

Джеффри: Мы еще не все треки послушали полностью, потому трудно сказать. Занимаемся своей подготовкой. Мы уже участвовали в отборе два года назад, сейчас хочется показать новый уровень, учесть весь наш опыт, показать выразительный номер, вызвать эмоцию.

Эндрю: Я воспринимаю отбор не как конкурс, а скорее вечер музыки, где каждый представляет свою историю, свое видение. Потому такими категориями не думаю. Из того, что слышал, понравился трек Васи Демчука. Уверен, что зрители услышат много достойных песен в финале.

– Как вообще думаете, можно ли через этот конкурс что-нибудь донести миру?

Джеффри: Да, можно – финал в прямом эфире смотрят миллионы людей. И здесь важно, что именно.

Эндрю: Мы не хотим давить на жалость, этого хватает с головой. Мы хотим показать, что Украина сейчас – это пример мужества для всего мира. Мы сильные, несокрушимые, непокоренные. И именно так, а не наоборот, мы хотим, чтобы нас все воспринимали.

– Вы уже думали над номером для Евровидения? Чем хотите покорить Европу, может, будут какие-то интересные фишки?

Джеффри: Мы работаем над номером, над костюмами, над всем, что зритель увидит в финале уже 17 декабря. Могу сказать, что это будет выразительно и смело.

Эндрю: Для нас важно не повторяться, а нести что-нибудь новое и оригинальное. Kalush и Gо-A уже показали Украину с этническим мотивом, фольклорную – это круто, но уже было. Мы же на сцене Евровидения хотим показать прогрессивную, современную электронную украинскую музыку и шоу.