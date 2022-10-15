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Тупа! Камінська різко висміяла Смеюху за фото в топі кольору форми російської армії

15 Жовтня 2022, 12:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тупа! Камінська різко висміяла Смеюху за фото в топі кольору форми російської армії

Співачка Слава Камінська висміяла ексколегу по гурту НеАнгели Вікторію Смеюху за нове фото.

Вікторія вирішила привітати захисників і захисниць України зі святом, однак на знімку з’явилася в топі в кольорах форми країни-агресора, очевидно, сама того не знаючи.

Камінська швидко зреагувала і написала в коментарях під фото – Та за шо. На цьому колишня колега Смеюхи не зупинилася і вирішила оприлюднити це фото в своєму Instagram.

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– І не питай мене – ту бі ор нот ту бі, – написала Слава.

Масла у вогонь підлила Камінська і в Instagram-stories, написавши – Важко бути кежоал, коли ти лакшарі.

Висловилися в коментарях під знімком і шанувальники Камінської: деякі посміялися з ситуації, що склалася, а деякі зазначили, що Слава вже переходить межу.

  • Щось вона не ту армію підтримує. Це ж піксель русні.
  • Ніколи не була прихильницею Віки, але у Слави вже перебір.
  • У Вікторії топ із орнаментом російського військового забарвлення!
  • Слава як завжди на висоті.
  • Ви стежите за Вікою? Коментуєте її пости?
  • Для чого себе такими постами принижувати!? Разом працювали, дружили, гарні пісні співали!
  • Фу… Пліткарка біля під’їзду… Тільки сємок не вистачає, – пишуть у коментарях.

Згодом Камінська також оприлюднила відео, на якому її донька Лаура запитує: – Віка що за Росію?

– Віка просто тупа, – сміючись відповіла артистка.

Нагадаємо, відкриті конфлікти між Славою Камінською та Вікторією Смеюхою почалися одразу ж після того, як дует НеАнгели оголосив про завершення концертної діяльності в березні 2021 року.

Артистки час від часу з’ясовують стосунки і розповідають, скільки натерпілися одна від одної за час спільної роботи.

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