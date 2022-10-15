Співачка Слава Камінська висміяла ексколегу по гурту НеАнгели Вікторію Смеюху за нове фото.

Вікторія вирішила привітати захисників і захисниць України зі святом, однак на знімку з’явилася в топі в кольорах форми країни-агресора, очевидно, сама того не знаючи.

Камінська швидко зреагувала і написала в коментарях під фото – Та за шо. На цьому колишня колега Смеюхи не зупинилася і вирішила оприлюднити це фото в своєму Instagram.

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– І не питай мене – ту бі ор нот ту бі, – написала Слава.

Масла у вогонь підлила Камінська і в Instagram-stories, написавши – Важко бути кежоал, коли ти лакшарі.

Висловилися в коментарях під знімком і шанувальники Камінської: деякі посміялися з ситуації, що склалася, а деякі зазначили, що Слава вже переходить межу.

Щось вона не ту армію підтримує. Це ж піксель русні.

Ніколи не була прихильницею Віки, але у Слави вже перебір.

У Вікторії топ із орнаментом російського військового забарвлення!

Слава як завжди на висоті.

Ви стежите за Вікою? Коментуєте її пости?

Для чого себе такими постами принижувати!? Разом працювали, дружили, гарні пісні співали!

Фу… Пліткарка біля під’їзду… Тільки сємок не вистачає, – пишуть у коментарях.

Згодом Камінська також оприлюднила відео, на якому її донька Лаура запитує: – Віка що за Росію?

– Віка просто тупа, – сміючись відповіла артистка.

Нагадаємо, відкриті конфлікти між Славою Камінською та Вікторією Смеюхою почалися одразу ж після того, як дует НеАнгели оголосив про завершення концертної діяльності в березні 2021 року.

Артистки час від часу з’ясовують стосунки і розповідають, скільки натерпілися одна від одної за час спільної роботи.