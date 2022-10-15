Співачка Слава Камінська висміяла ексколегу по гурту НеАнгели Вікторію Смеюху за нове фото.
Вікторія вирішила привітати захисників і захисниць України зі святом, однак на знімку з’явилася в топі в кольорах форми країни-агресора, очевидно, сама того не знаючи.
Камінська швидко зреагувала і написала в коментарях під фото – Та за шо. На цьому колишня колега Смеюхи не зупинилася і вирішила оприлюднити це фото в своєму Instagram.
– І не питай мене – ту бі ор нот ту бі, – написала Слава.
Масла у вогонь підлила Камінська і в Instagram-stories, написавши – Важко бути кежоал, коли ти лакшарі.
Висловилися в коментарях під знімком і шанувальники Камінської: деякі посміялися з ситуації, що склалася, а деякі зазначили, що Слава вже переходить межу.
- Щось вона не ту армію підтримує. Це ж піксель русні.
- Ніколи не була прихильницею Віки, але у Слави вже перебір.
- У Вікторії топ із орнаментом російського військового забарвлення!
- Слава як завжди на висоті.
- Ви стежите за Вікою? Коментуєте її пости?
- Для чого себе такими постами принижувати!? Разом працювали, дружили, гарні пісні співали!
- Фу… Пліткарка біля під’їзду… Тільки сємок не вистачає, – пишуть у коментарях.
Згодом Камінська також оприлюднила відео, на якому її донька Лаура запитує: – Віка що за Росію?
– Віка просто тупа, – сміючись відповіла артистка.
Нагадаємо, відкриті конфлікти між Славою Камінською та Вікторією Смеюхою почалися одразу ж після того, як дует НеАнгели оголосив про завершення концертної діяльності в березні 2021 року.
Артистки час від часу з’ясовують стосунки і розповідають, скільки натерпілися одна від одної за час спільної роботи.